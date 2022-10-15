Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor - Son Dakika
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

15.10.2022 16:20
Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın başlayacak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın başlayacak.

A ve B Grubu'nda ilk hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Ligde ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

A Grubu

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Vefa)

12.00 Altay- Beşiktaş Vodafone (Ören F.S.)

12.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Yüksekova İlçe)

15.00 ALG Spor- Hatayspor (Batur)

Not: Dudullu, ilk haftayı bay geçecek.

B Grubu

12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Konak Belediyespor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Galatasaray Petrolofisi- Trabzonspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Zeytinköy 2 No'lu Saha)

12.00 Ataşehir Belediyespor- Kireçburnu (İBB Esatpaşa)

12.30 Bitexen Adana İdmanyurduspor- Fenerbahçe (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor - Son Dakika
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