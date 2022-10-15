Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın başlayacak.
A ve B Grubu'nda ilk hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Ligde ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
A Grubu
12.00 Wulfz Fatih Karagümrük- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Vefa)
12.00 Altay- Beşiktaş Vodafone (Ören F.S.)
12.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Yüksekova İlçe)
15.00 ALG Spor- Hatayspor (Batur)
Not: Dudullu, ilk haftayı bay geçecek.
B Grubu
12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Konak Belediyespor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
12.00 Galatasaray Petrolofisi- Trabzonspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Zeytinköy 2 No'lu Saha)
12.00 Ataşehir Belediyespor- Kireçburnu (İBB Esatpaşa)
12.30 Bitexen Adana İdmanyurduspor- Fenerbahçe (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
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