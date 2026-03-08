Kadın Futbolunda Umut: Emine Ecem Esen\'in Mesajı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in milli futbolcusu Emine Ecem Esen, Türkiye'de kadın futbolunun her geçen gün geliştiğini belirterek, genç kızların hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamasında, yaklaşık 17 yıldır futbolun içinde olduğunu anlatarak "Futbola 12-13 yaşlarında sokakta arkadaşlarımla oynayarak başladım. O dönemde bir kız çocuğunun futbol oynaması yadırganabiliyordu ancak ailemin desteği benim için çok kıymetliydi. Bu destek sayesinde özgüven kazandım ve bugünlere kadar geldim." dedi.

Futbola ortaokul yıllarında kuzeni sayesinde kulüp düzeyinde başladığını aktaran 31 yaşındaki Esen, "Kadın futbolu Türkiye'de gelişme sürecinde. Maalesef ülkemizde kadın futboluna hala yeterli ilgi ve destek verildiğini söylemek zor. Ama mücadele ettik. Milli takıma seçildim. Bir dönem Galatasaray forması giydim ve takım kaptanı oldum. Bizler bu işin öncüleri olarak bizden sonra gelecek kız kardeşlerimiz için daha iyi imkanlar oluşması adına mücadele ediyoruz. Hayali olan hiçbir kız çocuğu vazgeçmemeli. Gün geçtikçe daha gelişen bir kadın futbolu var. Kadın futbolu artık daha görünür ve daha güçlü. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Hangi hayaliniz varsa mutlaka peşinden gidin"

Kadın futbolunun daha da yaygınlaşması için görünürlüğünün artması gerektiğini dile getiren milli oyuncu, sponsorluk ve reklam desteklerinin önemine dikkati çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara mesaj ileten Esen, şunları kaydetti:

"Sadece futbol için değil, hangi hayaliniz varsa mutlaka peşinden gidin. Çevrenizde sizi olumsuz etkileyen insanlar olabilir ama asla vazgeçmeyin. Bizler daha zor şartlarda başladık ama mücadele ederek bu noktaya geldik. Bugün, hayatın her alanında cesareti, başarısı ve azmiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren kadınların günü. Başta kadın futbolundaki sporcularımız olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."