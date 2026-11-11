Kadın Galatasaray taraftarı, Osimhen'e tel kırma tabloyu 21 Kasım'da verecek - Son Dakika
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Kadın Galatasaray taraftarı, Osimhen'e tel kırma tabloyu 21 Kasım'da verecek

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Kadın Galatasaray taraftarı, Osimhen\'e tel kırma tabloyu 21 Kasım\'da verecek
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Kadın Galatasaray taraftarı, Osimhen\'e tel kırma tabloyu 21 Kasım\'da verecek
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Bartın'daki kadın Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen için tel kırma tekniğiyle işlenmiş, üzerinde 5 yıldız bulunan tabloyu 15 günde hazırlattı. Tablonun, 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçının ardından futbolcuya teslim edilmesi hedefleniyor.

Bartın'da yaşayan Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca, performansı ve hayat hikayesinden etkilendiği Victor Osimhen için Bartın'a özgü tel kırma sanatıyla işlenmiş özel bir tablo hazırlattı. Tunca, eseri 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray- Samsunspor karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcuya hediye etmek istiyor.

Bartın'da yaşayan Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Victor Osimhen'e anlamlı bir hediye hazırladı. Osimhen'in performansından ve hayat hikayesinden etkilenen Tunca, 17. yüzyıl Osmanlı dönemine uzanan ve Bartın ile özdeşleşen geleneksel Türk süsleme sanatlarından tel kırma tekniğiyle özel bir tablo yaptırdı.

Üzerinde Osimhen'in isminin ve Galatasaray'ın şampiyonluklarını simgeleyen 5 yıldızın bulunduğu tabloyu futbolcuya ulaştırmak isteyen Tunca, hediyesini 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçının ardından Osimhen'e teslim etmeyi hedefliyor.

Kökeni 17. yüzyıl Osmanlı Dönemi'ne uzanan ve Bartın ile özdeşleşen Türk süsleme sanatı tel kırma ile yapılan tabloda Osimhen'in adının ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu temsil eden 5 yıldızın da bulunduğunu belirten Tunca, "Galatasaray taraftarıyım. Victor Osimhen'in hayatı hikayesi ve sahadaki performansı bizi çok etkiledi. Bartın bölgemizi ait tel kırma ile işlenen tablo yaptırdım. Eğer Osimhen'de uygun görürse Samsun maçından sonra kendisine teslim etmek istiyorum. Yine Osimhen'i bir gün de olsa Batı Karadeniz Bölgesi'nin incisi olan Bartın'ımızda ağırlamak istiyoruz. Kendisi ile görüşme şansımız olursa bu davetimizi de ileticeğim" dedi.

Tunca, ayrıca tablonun 15 günde işlendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Victor OsimhenYerel HaberlerKültür SanatGalatasaraySamsunsporBartınFutbolSporSon Dakika

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