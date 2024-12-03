Kadın Hentbol Takımımız Şampiyonaya Veda Etti - Son Dakika
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Kadın Hentbol Takımımız Şampiyonaya Veda Etti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 47-19 mağlup olarak Avrupa Hentbol Şampiyonası'na veda etti.

03.12.2024 02:21
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası 3. maçında İsveç'e 47-19 mağlup olarak 1 puanla şampiyonaya veda etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Fönix Arena'da oynanan karşılaşmada hakemler Radojko Brkic ve Andrei Jusufhodzic görev yaptı. Milliler mücadeleye Merve, Yasemin, Aslı, Elif Sıla, Nur Ceren, Emine, Döne Gül ilk 7'si ile başladı. Maça etkili başlayamayan Ay-yıldızlılar, 10. dakikayı 8-3 geride geçti. İsveç kalan bölümlerde farkı açarken devre 25-12 İsveç üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda kaleci Yağmur Bembeyaz, rakibine kale alanı dışında yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarıda milliler farkı azaltmak için mücadele etse de İsveç buna izin vermedi ve milliler karşılaşmayı 47-19'luk skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla, ilk kez katıldığı Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ön turdan veda etti. A Grubu'nu Macaristan 6 puanla grubu lider, İsveç de 4 puanla 2. sırada tamamlayarak Ana Tur maçlarında mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda grupta oynadığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Debrecen ve Viyana'da oynanacak Ana Tur'da 12 takım altışarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek. Final haftasında; grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık'ta oynanacak üçüncülük ve final maçı ile sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Dünya, İsveç, Spor, Son Dakika

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