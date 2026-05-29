Kadın Hentbol Takımları Ankara'da Kamp Yapıyor

29.05.2026 19:35
A Milli Kadın Hentbol Takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli hentbol takımları, yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın hentbolunun dört farklı yaş kategorisindeki milli takımları, federasyonun Ankara'daki merkez tesislerinde bir araya geldi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli takımları, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarına başlarken, sporcular ve teknik ekipler de bayramlaştı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya'ya gidecek

Başantrenörlüğünü David Ginesta Montes'in yaptığı A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara kampının ardından 1-5 Haziran tarihlerinde hazırlık maçları için Slovakya'ya gidecek.

25 yıl aradan sonra Dünya Şampiyonası'na katılmaya hazırlanan 20 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı ise 2-6 Haziran tarihlerinde Çekya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık maçları yapacak.

18 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı da Ankara'daki kamp programı kapsamında Faroe Adaları ile ortak kamp yaparak hazırlık maçları oynayacak.

Ankara'daki çalışmalarını tamamlayan 17 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı ise hazırlık maçları için Polonya'ya gitti.

Milli sporculara medya farkındalık eğitimi

Kampa katılan milli sporcular ve teknik ekipler, ayrıca "Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Medya Kullanımı Farkındalık Eğitimi"ne katıldı.

Eğitimde sporculara sosyal medya kullanımı, dijital iletişim, sporcu kimliği ve medya farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

