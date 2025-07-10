Kadın Kriket Milli Takımı'ndan Tarihi Şampiyonluk

Kadın Kriket Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada namağlup şampiyon olarak tarihi bir başarı kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı takım, başkent Sofya'da gerçekleştirilen Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) onaylı Sofya T20I Uluslararası Kadınlar Kriket Turnuvası'yla ilk kez bir uluslararası organizasyonda mücadele etti.

Milli takım, ev sahibi Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ile yer aldığı turnuvanın grup aşamasındaki tüm maçlarını kazandı. Finalde tekrar karşılaştığı Yunanistan'ı 129-118 yenen milli takım, namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, şunları kaydetti:

"Kadın Kriket Milli Takımı'mızın, ilk kez katıldığı uluslararası turnuvada namağlup şampiyon olması ülkemiz adına tarihi bir başarıdır. Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir oynanan kriket branşında, bugüne dek uluslararası düzeyde herhangi bir şampiyonluk yaşanmamıştı. Kriket branşı Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesine bağlandıktan sonra kısa sürede bu büyük başarıya ulaşılması, yapılan çalışmaların ve sistemli yaklaşımın somut bir göstergesidir. Sahada yürekleriyle mücadele eden kadın sporcularımızı, teknik ekibimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Türk kriketinin geleceği için güçlü bir başlangıçtır."