Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor

05.08.2022 11:19
Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor

Kadın milli cimnastikçiler Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan, 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ilk 13'e girip, 1-7 Kasım'da İskoçya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Kadın milli cimnastikçiler Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan, 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ilk 13'e girip, 1-7 Kasım'da İskoçya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Almanya'da 11-14 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenör Mergül Güler Yılmaz gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Savranbaşı, AA muhabirine, kampın güzel geçtiğini, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını anlattı.

2022 yılının güzel başladığını dile getiren Savranbaşı, "Bu yılın sonunda Dünya Şampiyonası var. Onun için hazırlanıyoruz. Onun için Avrupa Şampiyonası bizim için önemli. Takım olarak ilk 13'e girmemiz lazım. Hedefimiz o çünkü Dünya Şampiyonası'na takım olarak gitmek istiyoruz. Bu hedefe kitlendik, hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı hedeflediğini aktararak, "En büyük hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatları." dedi.

Milli sporcu Tarhan: "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Milli cimnastikçi Tarhan da yoğun kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası bizim için önemli. Dünya Şampiyonası'na takım olarak gidebilmemiz için takımımızın bu şampiyonada ilk 13'e girmesi gerekiyor. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmak olduğunu dile getiren Tarhan, daha sonra da Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara katılmayı istediğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Sol el tarak kemiği kırılan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ameliyat edildi Sol el tarak kemiği kırılan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ameliyat edildi Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam! Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam!
Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, Dünya Şampiyonası, Nazlı Savranbaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
10:09 Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir
09:52 Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
09:47 Teletabiler'deki gülümseyen güneş bebek Jessica Smith'in son görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement