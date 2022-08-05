Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor

Kadın milli cimnastikçiler Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan, 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ilk 13'e girip, 1-7 Kasım'da İskoçya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Almanya'da 11-14 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenör Mergül Güler Yılmaz gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Savranbaşı, AA muhabirine, kampın güzel geçtiğini, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını anlattı.

2022 yılının güzel başladığını dile getiren Savranbaşı, "Bu yılın sonunda Dünya Şampiyonası var. Onun için hazırlanıyoruz. Onun için Avrupa Şampiyonası bizim için önemli. Takım olarak ilk 13'e girmemiz lazım. Hedefimiz o çünkü Dünya Şampiyonası'na takım olarak gitmek istiyoruz. Bu hedefe kitlendik, hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı hedeflediğini aktararak, "En büyük hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatları." dedi.

Milli sporcu Tarhan: "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Milli cimnastikçi Tarhan da yoğun kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası bizim için önemli. Dünya Şampiyonası'na takım olarak gidebilmemiz için takımımızın bu şampiyonada ilk 13'e girmesi gerekiyor. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmak olduğunu dile getiren Tarhan, daha sonra da Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara katılmayı istediğini kaydetti.