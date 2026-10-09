Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off'ta Slovenya ile 3-3 berabere kaldı

Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off'ta Slovenya ile 3-3 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off 1. Turu ilk maçında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, 13 Ekim Salı rövanşın ardından turu geçerse play-off 2. turunda Hollanda-Macaristan galibiyle karşılaşacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off 1. Turu ilk maçında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.
Milliler, Slovenya ile 13 Ekim Salı günü deplasmanda rövanş maçına çıkacak. TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından turu geçen takım, play-off 2. turuna yükselecek. Ay-yıldızlılar, Slovenya'yı elemesi halinde play-off 2. turunda Hollanda- Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Stat: Pendik
Hakemler: Lina Lehtovaara, Heini Hyvönen, Laura Koskinen (Finlandiya)
Türkiye: Gamze Nur Yaman, Elif Keskin, Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, İlayda Civelek (Fatma Şakar dk. 75), Cansu Nur Kaya, Melike Pekel (Tuana dk. 64), Ebru Topçu, Selen Gül Altunkulak (Vildan Kardeşler dk. 86), Busem Şeker, Kader Hançar (Ece Türkoğlu dk. 76)
Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası
Slovenya: Melania Pasar, Tinkara Testen, Lana Golob, Dominika Conc, Izabela Krizaj, Mateja Zver, Kaja Korosec, Lara Prasnikar, Jona Javoric (Kastelec dk. 77), Nina Kajzba, Naja Mihelic
Teknik Direktör: Sasa Kolman
Goller: Kader Hançar (dk. 18 pen.), Selen Gül Altunkulak (dk. 25 ve 75) (Türkiye), Nina Kajzba (dk. 62 ve 90+3), Kastelec (dk. 81) (Slovenya)
Sarı kartlar: İlayda Civelek, Meryem Küçükbirinci, Cansu Nur Kaya (Türkiye), Lana Golob, Jona Javoric (Slovenya)
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