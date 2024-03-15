Kadın Milli Satranç Takımı Macaristan\'da düzenlenecek Dünya Satranç Olimpiyatı için Antalya\'da kampa başladı

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Kadın Milli Satranç Takımı, Macaristan'da düzenlenecek 44. Dünya Satranç Olimpiyatı hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10-23 Eylül'de başkent Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Satranç Olimpiyatı hazırlıkları kapsamında milli takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile satrancın ana sponsoru Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle Antalya'da hazırlık kampına girdi.

IM Ekaterina Atalık, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, WFM Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'nın yer aldığı kampın antrenörlüğünü GM Nidjat Mammadov yapıyor.

Ocak ayı itibarıyla başlanan çevrim içi eğitimlerin ardından milli sporcular, 18 Mart'a kadar eğitim programına yüz yüze kampla devam edecek.