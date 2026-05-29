Kadın Milli Takımı, Kuzey İrlanda maçı hazırlıklarına başladı

29.05.2026 00:09
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde B Ligi 2. Grup'ta 7 puanla ikinci sırada yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda maçı için ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde pas ve taktik çalışıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grupta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını Beşiktaş Futbol Akademisi 15 Temmuz Şehitler Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Milliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

