Kadın Milli Takımı U20 Turnuvası\'nda Birinci Oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen U20 Romania Dımıtru Pırvulescu-Vasile Iorga Turnuvası'nda Kadın Milli Takımı birinci oldu.
Erzincanlı sporcuların başarılara imza attıkları turnuvada, milli sporcular; Elmira Yasin 76 kiloda gümüş madalya, Özlem Gürsoy 57 kiloda bronz madalya, Ayşe Erkan 68 kiloda bronz madalya kazandılar. - ERZİNCAN
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