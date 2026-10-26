Kadın Voleybol Milli Takımı 2027 Dünya Kupası'nda Dominik, Fransa ve Mısır'la eşleşti. - Son Dakika
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Kadın Voleybol Milli Takımı 2027 Dünya Kupası'nda Dominik, Fransa ve Mısır'la eşleşti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2027 FIVB Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti. 2 Ekim 2026 tarihli dünya sıralamasına göre 3. basamakta yer alan Türkiye, bu grupta ilk sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIVB Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Kura çekiminde, 2 Ekim 2026 tarihli dünya sıralaması esas alınarak uygulanan serpantin sistemine göre dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Türkiye, C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı.

Ay-yıldızlıların gruptaki rakipleri, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır oldu.

Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır'ın başarıları

Türkiye'nin rakiplerinden Dominik Cumhuriyeti, 2025 Panamerikan Kupası'nı kazanırken Fransa, aynı yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek organizasyondaki en iyi derecesini elde etti.

Mısır ise 2026 Afrika Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda A Grubu'nda İtalya, Belçika, Kolombiya ve Porto Riko, B Grubu'nda Brezilya, Çekya, Kenya ve Güney Kore, D Grubu'nda ABD, Tayland, Meksika ve Yunanistan, E Grubu'nda Polonya, Almanya, Slovenya ve Küba, F Grubu'nda Japonya, Rusya, Arjantin ve Bulgaristan, G Grubu'nda Kanada, Sırbistan, Ukrayna ve Kamerun, H Grubu'nda ise Çin, Hollanda, İsveç ve İsviçre yer aldı.

32 takım mücadele edecek

ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek.

İkinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvada, dörderli 8 grupta oynanacak karşılaşmaların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 ekip, son 16 turuna yükselecek.

ABD ve Kanada'da toplam 5 şehirde düzenlenecek şampiyonanın grup maçları, Kanada'nın Montreal ve Quebec City kentleri ile ABD'nin Omaha ve Orlando kentlerinde oynanacak. Final etabına ise ABD'nin Anaheim kenti ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun final etabındaki karşılaşmalar, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da voleybol müsabakalarının oynanacağı Honda Center'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDominik CumhuriyetiTürkiyeKanadaFransaMısırSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadın Voleybol Milli Takımı 2027 Dünya Kupası'nda Dominik, Fransa ve Mısır'la eşleşti. - Son Dakika
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