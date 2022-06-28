Kanada'da mücadele edecek milli takım kadrosunda bulunan sporcular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

Milliler, 3. haftada ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak - Son Dakika

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