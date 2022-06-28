Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak - Son Dakika
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Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

28.06.2022 09:13
Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesi 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada'nın Calgary kentinde yapılacak.

Milliler, 3. haftada ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Türkiye, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada yer alıyor.

Kanada'da mücadele edecek milli takım kadrosunda bulunan sporcular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

" Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar."

Maç programı

29 Haziran Çarşamba:

05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran Perşembe:

23.00 Türkiye-Hollanda

2 Temmuz Cumartesi:

02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz Cumartesi:

23.00 Türkiye-ABD

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Kaynak: AA

voleybol, Türkiye, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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