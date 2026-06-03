Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Hedefleri

03.06.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL'de madalya mücadelesi vereceğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni hedefler için mücadele edeceğini söyledi.

Milli takım, VNL'in 3-7 Haziran'daki ilk etabını Brezilya'da, 17-21 Haziran'daki 2. etabını Ankara'da, 8-12 Temmuz'daki 3. etabını ise Japonya'da oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalması halinde 22-26 Temmuz'da Çin'in Makao kentindeki final etabında yer alacak.

Federasyon Başkanı Üstündağ, Milletler Ligi müsabakaları öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, Türk voleybolunun son yıllarda hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde dünyanın en güçlü markalarından biri haline geldiğini belirterek "Kadın milli takımımızın bu seviyeyi her yıl sahaya yansıtmaya devam ediyor. Milletler Ligi, bizim için dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet ettiğimiz çok önemli bir organizasyon. 2023 yılında elde ettiğimiz şampiyonluk hepimiz için çok değerliydi. Ancak spor sürekli kendinizi yenilemeniz gereken bir alan. Biz geçmiş başarılarla yetinmeyen, her turnuvaya yeni hedeflerle çıkan bir yapıya sahibiz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize ve takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya mücadelesinin içinde yer almak." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki genç oyuncuların A Milli Takım seviyesinde oynamalarının gelişimleri ve takımın geleceği için önemli olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "Milletler Ligi bizim için dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet ettiğimiz çok önemli bir organizasyon. Genç oyuncularımızın uluslararası seviyede tecrübe kazanması ve milli takım atmosferini deneyimlemesi açısından çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Son yıllarda genç sporcularımızın uluslararası arenada gösterdiği performanslar da bize umut veriyor. Rekabetin yüksek olduğu bir ortamda yeni ve genç isimlerin ortaya çıkması Türk voleybolunun sürdürülebilir başarısının en önemli göstergelerinden biri." diye konuştu.

Ankara'da "yıldızlar geçidi"

Üstündağ, organizasyonun Ankara'da oynanacak ikinci etabında önemli isimlerin izlenebileceği bilgisini verdi.

Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin'in çalışmalarına başladığını aktaran Üstündağ, "Son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarlarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini söyleyebilirim." dedi.

Milletler Ligi'nin Avrupa Şampiyonası için önemli bir hazırlık süreci olduğunun altını çizen Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara'da düzenlenecek Milletler Ligi etabı ve ardından İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. İlgili kurumlarımız ve paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferi tüm dünya yakından biliyor. Milli takımımızı destekleyen voleybolseverlerin ve ay-yıldızlı bayraklarımızın tribünleri süslediği dolu salonların olduğu bir voleybol şöleni bekliyoruz. Hem sporcularımız hem de taraftarlarımız için unutulmaz bir atmosfer oluşacağını düşünüyoruz. Sahadaki performansımızla ve ev sahipliğimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:12:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.