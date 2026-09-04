Kadın voleybolunda yarı final öncesi dört takımın kaptan ve başantrenörleri basın toplantısında - Son Dakika
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Kadın voleybolunda yarı final öncesi dört takımın kaptan ve başantrenörleri basın toplantısında

Kadın voleybolunda yarı final öncesi dört takımın kaptan ve başantrenörleri basın toplantısında
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CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan Türkiye, Sırbistan, Polonya ve İtalya'nın başantrenör ve kaptanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan Türkiye, Sırbistan, Polonya ve İtalya'nın başantrenör ve takım kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında son 4 ülke arasına kalan Türkiye, Sırbistan, Polonya ve İtalya'nın başantrenör ve kaptanları açıklamalarda bulundu. İlk olarak A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'a söz verildi. Eda Erdem, yarı finale çok odaklı ve ciddi çalışmalarla ilerlediklerini belirterek, "Diğer takımlar da çok ciddi emek verdi, biz de çok odaklı şekilde ilerledik" dedi.

Yarı final maçındaki atmosferin farklı olacağını söyleyen Sırbistan Kaptanı Maja Ognjenovic, "Oldukça ciddi çalıştık. Önceden oynanan maçları da göz önünde bulundurduk. Bugün de aynı şekilde çalışacağız. Yarı final maçımız çok farklı bir atmosferde farklı bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Ev sahibi olmanın avantajını yaşadıklarını aktaran A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Ev sahibi olmak ciddi bir avantaj sağlıyor ama önemli olan gelecek performansımıza odaklanmak. Buna yönelik çalışmamız lazım. Karşımızdaki takım, çok önemli bir takım. Gerekli çalışmaları yapıp yarı finalin hakkını vermeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

11. şampiyonası olduğu hatırlatılan Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic ise, "Ciddi değişiklikler ve ilerlemeler var. Hem federasyonlarda hem de oyuncu profillerinde değişiklikler var. Bu konuda beraber çalışmaya adapte oluyoruz, ilerliyoruz. Her gün elimden gelen en iyi şekilde işimi yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Sırbistan, Trendyol, Polonya, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

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