Kadının günü kadının gücü - Son Dakika
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Kadının günü kadının gücü

09.03.2022 00:58
Kadının günü kadının gücü

Dünya Kadınlar Günü'nü boks ringinde kutlayan Eskişehirli kadın sporcular, farklı meslek gruplarından gelerek ringde bir olduklarını dile getirerek, attıkları slogan ile de günün anlam ve önemini her yıl olduğu gibi vurguladılar.

Dünya Kadınlar Günü'nü boks ringinde kutlayan Eskişehirli kadın sporcular, farklı meslek gruplarından gelerek ringde bir olduklarını dile getirerek, attıkları slogan ile de günün anlam ve önemini her yıl olduğu gibi vurguladılar.

Farklı meslek gruplarından gelen Eskişehirli boksör kadınlar, 8 Mart tarihinde ringde buluştu. Türkiye'deki kadınlar başta olmak üzere dünyadaki tüm kadınlara seslenen sporcular, Dünya Kadınlar Günü adına bir farkındalık oluşturmak için erkekleri ringe davet ettiler. Son zamanlarda kadınların toplumsal hayattaki başarılarının ön plana daha çok çıkmasıyla beraber algıların değiştiğini söyleyen antrenör Songül Küçüktaş, "Kadınların dövüş sporlarına olan ilgisi her sene daha da artıyor ve bu sayede onların daha güvende hissetmelerini sağlıyor. Kendilerindeki gücün farkına varan kadınlar aynı zamanda bu spordan keyif alıyorlar" dedi.

"Kadına şiddete hayır ve erkeksen ringe gel diyorum"

İstedikleri takdirde kadınların her şeyi başarabileceklerini vurgulayan antrenör Küçüktaş, boks başta olmak üzere diğer savunma sanatlarının, kadınlardaki çıtayı yükselttiğinden bahsetti. Başarının kuvvetle değil yürekle olduğunun altını çizen Küçüktaş, "Dövüş sporlarının, bir cinsiyeti yoktur. Ben de bir kadın olarak yıllarca çeşitli dövüş sanatlarıyla uğraştım ve milli bir sporcu olarak bu ülkeye hizmet verdim. Yegane tavsiyem odur ki; kadınlarımızın ve kızlarımızın daha ileriye dönük planlarla bu branşa yönlendirilmeleridir" diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına şu temennilerde bulundu:

"Bizi biz yapma hedefinde ve yüreklerindeki şefkatle birlikte hiçbir karşılık beklemeden sevgisini veren annelerimizin ve kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına şiddete hayır ve erkeksen ringe gel diyorum."

"Kadınların gücü adına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Normal hayatta eczacılık ile uğraştığını ve arda kalan zamanlarında ise Songül Küçüktaş'tan boks dersleri aldığından bahseden İdil Uyan, "Bu sporun daha çok erkekler tarafından tercih edildiği düşünülüyor, ama artık kadınların da bu branşta seslerini duyurabildiklerini görüyoruz. Boks, kadınların başarısını daha çok öne çıkaran bir branş olduğunu düşünüyorum ve o yüzden iyi ki boş zamanlarımı bu işle değerlendiriyorum. Ben çok sevdim ve tüm kadınlara, bunu tavsiye ediyorum. Kadınların gücü adına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - ESKİŞEHİR

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Dünya Kadınlar Günü, Slogan, Mart, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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