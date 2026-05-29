Avrupa Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nda milli sporcular, kadınlar 17 yaş bayrak yarışında üçüncü oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Portekiz'in Almeida kasabasında yapıldı.

Beste Adıgüzel, Melek Tekin ve Hatice Erva Yeni'den oluşan milli takım, kadınlar 17 yaş bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Bu kategoride Çekya birinci, Estonya ise ikinci oldu.