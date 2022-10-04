Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Başkent (Ankara), Cengiz Göllü (Bursa) ve Atatürk (İzmir) spor salonlarında oynanacak.
Organizasyonda gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Eczacıbaşı, Kuzeyboru, SigortaShop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor
B Grubu: Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor, İlbank
C Grubu: Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor
Kupa Voley'de 21 Ekim'deki ilk maçların programı şöyle:
A Grubu (Ankara):
14.00 Kuzeyboru-SigortaShop
17.00 Eczacıbaşı-Çukurova Belediyesi Ankara Demirspor
B Grubu (Bursa):
14.00 Türk Hava Yolları-İlbank
16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor
C Grubu (İzmir):
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor
16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor
Grup maçları 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Ligde geçen sezonu birinci ve ikinci bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde mücadeleye dahil olacak.
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