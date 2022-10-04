Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu - Son Dakika
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu

04.10.2022 20:10
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanacak maçların programı belli oldu.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Başkent (Ankara), Cengiz Göllü (Bursa) ve Atatürk (İzmir) spor salonlarında oynanacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Eczacıbaşı, Kuzeyboru, SigortaShop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

B Grubu: Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor, İlbank

C Grubu: Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor

Kupa Voley'de 21 Ekim'deki ilk maçların programı şöyle:

A Grubu (Ankara):

14.00 Kuzeyboru-SigortaShop

17.00 Eczacıbaşı-Çukurova Belediyesi Ankara Demirspor

B Grubu (Bursa):

14.00 Türk Hava Yolları-İlbank

16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor

C Grubu (İzmir):

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor

16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor

Grup maçları 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Ligde geçen sezonu birinci ve ikinci bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde mücadeleye dahil olacak.

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Kaynak: AA

Sigorta, Bursa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu - Son Dakika
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