Grup maçları 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Ligde geçen sezonu birinci ve ikinci bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde mücadeleye dahil olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Başkent ( Ankara ), Cengiz Göllü ( Bursa ) ve Atatürk ( İzmir ) spor salonlarında oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu - Son Dakika

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