Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 69 Antalya Basketbol: 60

Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında sahasında ağırladığı Antalya Basketbol'u 69-60 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ali Köseoğlu, Anıl Veziroğlu, Sibel Koç
Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (17), Zeynep Öykü Kalbisağde xx (5), Meltem Topaloğlu x, Gökçe Doğan x, Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar x (3), Christia Williams xxx (22), Farhiya Abdi xx (5), Egle Sventoraite xxx (10), Gizem Tüzün xx (4), Helin Boybeyi xx (3)
Antalya Basketbol: Gamze Takmaz x (7), Naile Çırak xx (11), Sera Özelçi xx (11), Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx (5), İlsu Darıcıoğlu x (4), Beril Aybayrak x (1), Nicole Nared x (21)
Periyotlar: 1.Periyot: 17-10 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 16-15 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 15-14 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 21-21 (berabere)
Devre: 33-25 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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