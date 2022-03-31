Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi maçında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı sarı lacivertli ekip 96-58 kazandı.
Salon: Metro Enerji Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Sibel Koç xx
Fenerbahçe: Satou Sabally xxx (17), Manolya Kurtulmuş xxx (13), Olcay Çakur Turgut xx (9), Şernife Alperi Onar xx (10), Elizabeth Williams x (6), Çağla Karatekin x (2), Selin Gül x, Kayla Renae xxx (19), Banu Şimşek x (6), Ayşe Yılmaz x (3), Bria Nicole Hartley xx (11)
Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (16), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (3), Gökçe Doğan x (2), Sevgi Tonguç x (1), Dilaga Tongar x (3), Christia Williams xx (13), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (7), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x (1)
Periyotlar:
1.Periyot: 28-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 58-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 78-46 (Fenerbahçe lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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