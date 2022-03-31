Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

31.03.2022 15:26
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi maçında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi maçında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı sarı lacivertli ekip 96-58 kazandı.

Salon: Metro Enerji Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Sibel Koç xx

Fenerbahçe: Satou Sabally xxx (17), Manolya Kurtulmuş xxx (13), Olcay Çakur Turgut xx (9), Şernife Alperi Onar xx (10), Elizabeth Williams x (6), Çağla Karatekin x (2), Selin Gül x, Kayla Renae xxx (19), Banu Şimşek x (6), Ayşe Yılmaz x (3), Bria Nicole Hartley xx (11)

Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (16), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (3), Gökçe Doğan x (2), Sevgi Tonguç x (1), Dilaga Tongar x (3), Christia Williams xx (13), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (7), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x (1)

Periyotlar:

1.Periyot: 28-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 58-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 78-46 (Fenerbahçe lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Fenerbahçe, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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