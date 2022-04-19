Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67 - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67

19.04.2022 22:07
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67

Kadınlar Basketbol Süper Liginin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta Antalya 07 Basketbol'a 67-60 yenilerek, Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti.

Kadınlar Basketbol Süper Liginin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta Antalya 07 Basketbol'a 67-60 yenilerek, Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti.

İl Özel İdare Spor Kompleksinde oynanan son hafta maçına etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 18-12 üstünlükle geçti. İkinci periyotta da farkı açan Antalya ekibi devreye 44-29 önde girdi. Üçüncü bölümde Elazığ İl Özel İdare farkı azaltsa da bu periyot da Antalya 07 Basketbol'un 53-46'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin son periyodunda hata yapmayan konuk takım parkeden 67-60'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 28 puanla Kadınlar Basketbol Süper Ligine veda eden Elazığ İl Özel İdare, önümüzdeki sezon mücadelesine Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele edecek. Antalya 07 Basketbol'da Tetiana Yurkevichus 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Chanel Mokango'nun 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Antalya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67 - Son Dakika


Son Dakika
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:51 Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış: Göndereceğiz çıkışı gerçekçi olmaz
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 22:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement