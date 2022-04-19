Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligin normal sezonunu Fenerbahçe Safiport lider olarak geçti.
Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.
Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan UMF Yapı İzmit Belediyespor ve Elazığ İl Özel İdare küme düştü.
Normal sezon sonunda puan durumu şu şekilde oluştu:
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|Puan
|1.Fenerbahçe Safiport
|26
|24
|2
|23212
|1589
|732
|50
|2.ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
|26
|20
|6
|2066
|1682
|384
|46
|3.OGM Ormanspor
|26
|20
|6
|2069
|1822
|247
|46
|4.Nesibe Aydın
|26
|18
|8
|1988
|1845
|143
|44
|5.Galatasaray
|26
|17
|9
|1878
|1732
|146
|43
|6.BOTAŞ
|26
|15
|11
|1992
|1848
|144
|41
|7.Bursa Büyükşehir Belediyespor
|26
|13
|13
|1846
|1987
|-141
|39
|8.Çankaya Üniversitesi
|26
|11
|15
|1982
|2078
|-96
|36
|9. Beşiktaş HDI Sigorta
|26
|11
|15
|1881
|1947
|-66
|37
|10.Hatayspor
|26
|9
|17
|1976
|2113
|-137
|35
|11. Antalya 07 Basketbol
|26
|8
|18
|1668
|1956
|-288
|34
|12. Bellona Kayseri Basketbol
|26
|7
|19
|1801
|2026
|-225
|33
|13.UMF Yapı İzmit Belediyespor
|26
|7
|19
|1830
|2078
|-248
|33
|14.Elazığ İl Özel İdare
|26
|2
|24
|1643
|2238
|-595
|28
Çeyrek final programı belli oldu
Ligde play-off etabı, çeyrek final mücadeleleriyle 22 Nisan Cuma günü başlayacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:
22 Nisan Cuma:
14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray
16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi
23 Nisan Cumartesi:
13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor
16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ
25 Nisan Pazartesi:
16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport
19.00 Galatasaray - Nesibe Aydın
26 Nisan Salı:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
18.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor
Kaynak: AA
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