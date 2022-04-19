Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

19.04.2022 22:06
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligin normal sezonunu Fenerbahçe Safiport lider olarak geçti.

Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan UMF Yapı İzmit Belediyespor ve Elazığ İl Özel İdare küme düştü.

Normal sezon sonunda puan durumu şu şekilde oluştu:

O G M AS YS Av. Puan
1.Fenerbahçe Safiport2624223212158973250
2.ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi262062066168238446
3.OGM Ormanspor262062069182224746
4.Nesibe Aydın261881988184514344
5.Galatasaray261791878173214643
6.BOTAŞ2615111992184814441
7.Bursa Büyükşehir Belediyespor26131318461987-14139
8.Çankaya Üniversitesi26111519822078-9636
9. Beşiktaş HDI Sigorta26111518811947-6637
10.Hatayspor2691719762113-13735
11. Antalya 07 Basketbol2681816681956-28834
12. Bellona Kayseri Basketbol2671918012026-22533
13.UMF Yapı İzmit Belediyespor2671918302078-24833
14.Elazığ İl Özel İdare2622416432238-59528

Çeyrek final programı belli oldu

Ligde play-off etabı, çeyrek final mücadeleleriyle 22 Nisan Cuma günü başlayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:

22 Nisan Cuma:

14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi

23 Nisan Cumartesi:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ

25 Nisan Pazartesi:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport

19.00 Galatasaray - Nesibe Aydın

26 Nisan Salı:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

18.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor

YORUMLAR
500
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78 Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla TBF'ye başvurdu Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla TBF'ye başvurdu

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
21:51 Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış: Göndereceğiz çıkışı gerçekçi olmaz
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:17 Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı!
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 22:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement