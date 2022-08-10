ÇBK'nın ilk hedefi sakatlıktan korunmak

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde teknik koordinatörlük görevine getirilen Zafer Kalaycıoğlu, geçen sezon sakatlanan 3 önemli isimden yararlanamadıklarına dikkat çekerek, "Bu yılki ilk hedefimiz, oyuncuları sakatlığa karşı korumak olacak. Sezon başında hızlı yüklemeler yaparak oyuncuları yıpratmak istemiyoruz. Yavaş bir şekilde ilerleyip sakatlıktan uzak kalarak kupalara uzanmak amacındayız" dedi.

Gelecek sezon EuroLig Women, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda önemli oyuncuları transfer eden Çukurova Basketbol'un teknik kadrosuna da 2 tecrübeli isim katıldı. Geride kalan sezonda başantenör olarak turuncu-lacivertliler ile 6 maça çıkan tecrübeli koç Zafer Kalaycıoğlu teknik koordinatör, geçmiş yıllarda Türk Telekom ve TED Kolejliler gibi takımlarda görev yapmış eski milli basketbolculardan Yrd. Doç. Dr. Hilmi Taşer de kondisyonerlik görevine getirildi.

Kendilerini zor bir sezonun beklediğini belirten Teknik Koordinatör Zafer Kalaycıoğlu, "Bu yılki ilk hedefimiz, oyuncuları sakatlığa karşı korumak olacak. Sezon başında hızlı yüklemeler yaparak oyuncuları yıpratmak istemiyoruz. Yavaş bir şekilde ilerleyip sakatlıktan uzak kalarak kupalara uzanmak amacındayız" diye konuştu.EMRE VATANSEVER AVANTAJIEuroLig maçlarının sert geçeceğini belirterek, 2 grup arasında seviye farkının olmadığını aktaran Kalaycıoğlu, "Burada başarılı olmak kolay değil ama bu işin başında Emre Vatansever gibi geçen yıl WNBA'de şampiyon olan takımın koçlarından birisi olacak. Bence bu bir avantaj. Çünkü bu kadar yabancı oyuncunun olduğu bir takımda WNBA tecrübesi bulunan bir koçun görev alması çok önemli. Tek isteğim ve arzum Emre Hoca'nın kapasitesini sezona yansıtarak, kulübümüzü en üst seviyeye taşımasıdır" ifadelerini kullandı. "BÜYÜK BİR FIRSAT"

Mersin'de ve Çukurova Basketbol'da görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kondisyoner Yrd. Doç. Dr. Hilmi Taşer ise, "Çok büyük bir organizasyona geldiğimin farkındayım. Özellikle buraya geldikten sonra net bir şekilde gördüm. Kadın basketboluna böylesine büyük bir organizasyonla dönmek benim için de büyük bir fırsat. Yerli ve yabancı çok önemli oyuncularımız var. 15 Ağustos'ta 6-7 oyuncumuzla çalışmaya başlayacağız. Sonrasında hocamızın ve diğer oyuncularımızın katılımıyla başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.