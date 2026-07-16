Kadınlar Euroleague Grup Eşleşmeleri Belli Oldu

Kadınlar Euroleague'de yeni sezonda Fenerbahçe C Grubu'nda, Galatasaray ise B Grubu'nda mücadele edecek. Elemelerde yer alan Emlak Konut ise yarı finalde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AC ile karşılaşacak.

Kadınlar Euroleague'de 2026-2027 sezonu grupları eşleşmeleri, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Bu sezon 11 farklı ülkeden toplam 24 kulübün kayıt yaptırdığı Kadın Euroleague'de, 12 takım doğrudan normal sezonda yer alırken, 12 takım ise eleme etabında mücadele edecek.

Son şampiyon Fenerbahçe C Grubu'nda; İspanya temsilcisi Valencia Basket Club, Romanya ekibi CS Rapid Bucuresti ve 4. eleme yolunun galibiyle mücadele edecek. Galatasaray ise B Grubu'nda; İtalya'dan Beretta Famila Schio, Belçika'dan Kangoeroes Basket Mechelen ve 2. eleme yolunun galibiyle karşılaşacak.

Elemelerde Türkiye'yi temsil edecek Emlak Konut, 3. eleme yolu yarı finalinde Panathinaikos AC ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi kazanan takım, finalde Spar Girona'nın rakibi olacak. Eleme etabı, dört ayrı yol üzerinden iki turlu ve tek maçlı eleme formatında gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 23 Eylül Çarşamba, final karşılaşmaları ise 30 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Her eleme yolunun kazananı Kadınlar Euroleague normal sezonuna yükselecek. Elenen takımlar ise yollarına Kadınlar Eurocup'ta devam edecek.

Organizasyonda normal sezon 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Kadınlar Euroleague'de gruplar şöyle:

A Grubu: Casademont Zaragoza, Basket Landes, Athinaikos Qualco, 1. eleme yolunun galibi

B Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio, Kangoeroes Basket Mechelen, 2. eleme yolunun galibi

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Valencia Basket Club, CS Rapid Bucuresti, 4. eleme yolunun galibi

D Grubu: ZVVZ USK Praha, Tango Bourges Basket, AZS UMCS Lublin, 3. eleme yolunun galibi

Eleme eşleşmeleri ise şu şekilde:

1. eleme yolu

Yarı final: Kibirkstis-TOKS - ENEA AZS Politechnika Poznan

Final: Sopron Basket - Yarı final eşleşmesinin galibi

2. eleme yolu

Yarı final: Zabiny Brno - KKZ Crvena Zvezda

Final: DVTK HUNTHERM - Yarı final eşleşmesinin galibi

3. eleme yolu

Yarı final: Panathinaikos AC - Emlak Konut

Final: Spar Girona - Yarı final eşleşmesinin galibi

4. eleme yolu

Yarı final: Flammes Carolo Basket - KP Brno

Final: Umana Reyer Venezia - Yarı final eşleşmesinin galibi - İSTANBUL