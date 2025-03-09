Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, pazarda tezgahları başında satış yapan kadınları ziyaret etti.
Kadın Günü nedeniyle ilçede kurulan pazar yerini ziyaret eden ekip, tezgahlarının başındaki kadınlarla sohbet etti.
Kadınların Kadınlar Gününü kutlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, kadınlara çiçek verdi.
Son Dakika › Spor › Kadınlar Günü'nde Pazar Ziyareti - Son Dakika
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