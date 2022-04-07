Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Beta Transformatör Adasokağı SK: 20 Kırşehir Belediyesi SK: 21 - Son Dakika
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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Beta Transformatör Adasokağı SK: 20 Kırşehir Belediyesi SK: 21

07.04.2022 14:45
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Beta Transformatör Adasokağı SK: 20 Kırşehir Belediyesi SK: 21

Kadınlar Hentbol 1. Ligi Playoff maçları başladı.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi Playoff maçları başladı. Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalar sonucunda 3 takım Süper Lige çıkacak. Adana temsilcisi Beta Transformatör Adasokağı ilk maçında Kırşehir Belediyesi SK'ya 1 sayı ile 21-20 mağlup oldu. İlk yarısı 10'a 8 Kırşehir temsilcisinin galibiyetiyle biten maçın ikinci yarısı karşılıklı gollerle çekişmeli geçti.

2 grupta ilk 4 sırayı alan 8 takımın karşılaşacağı playoff maçlarında ilk 3 sırayı alan takımlar Süper Lige çıkacak. Normal sezonu 2. olarak bitiren Adasokağı SK, playoff maçlarına 2 puanla başladı. 3. sırada bitiren Kırşehir Belediyesi SK ise 1 puanla playoff maçlarını oynamaya başladı.

Salon: Alanya Atatürk Salonu

Hakemler: Hasan Tiryaki, Tayfun Torçuk

Beta Transformatör Adasokağı SK: Tutku Aşçıeli, Ela Süzmeli, Müteber Albayrak, Şerife Tunç (4), Sümeyye Çolak (4), Buket Deliahmetoğlu, Buket Seven (6), Melis Göktaş, Buket Haklıgör, Duygu Kıyga (2), Gözde Seven (1), Emine Akyüz (2), Sudenaz Kıyga, Melek Tireng, Tuana Akman (1)

Kırşehir Belediyesi SK: Nazlıcan Özdemir, Kübra Akkuş (7), Melisa Uğuz, Saliha Çelik (4), Gökçe Güney, Berivan Kuş (3), Esra Gözüm (3), Nuriye Yalçın, Fatma Yiğit, Özlem Taşkın, Zeynap Nisa Erdoğan, Emine Özsoy, Berfin Şen, Gizem Yapıcı (4)

Sarı Kartlar: Şerife Tunç, Sümeyye Çolak, Tuana Akman (Beta Transformatör Adasokağı SK), Saliha Çelik, Berfin Şen, Gizem Yapıcı (Kırşehir Belediyesi SK)

2 Dakika: Şerife Tunç, Gözde Seven, Emine Akyüz (2), Tuana Akman (Beta Transformatör Adasokağı SK), Kübra Akkuş, Saliha Çelik, Berfin Şen (2), Gizem Yapıcı (2) (Kırşehir Belediyesi SK)

İlk Yarı Sonucu: 8-10 (Kırşehir Belediyesi SK lehine) - ANTALYA

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Transformatör, Kırşehir, Hentbol, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Beta Transformatör Adasokağı SK: 20 Kırşehir Belediyesi SK: 21 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Beta Transformatör Adasokağı SK: 20 Kırşehir Belediyesi SK: 21 - Son Dakika
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