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Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü - Son Dakika

Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü

20.02.2022 17:38
Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü namağlup şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü namağlup şampiyon oldu.

18-20 Şubat tarihleri arasında Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa'nın en iyi ülke takımlarının mücadele ettiği Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası sona erdi. Şampiyona boyunca oynadığı 5 maçın 5'ini de kazanan temsilcimiz Gaziantep Polisgücü takımı birinci, Çekya temsilcisi Slavia Prague takımı ikinci ve İskoçya temsilcisi Clydesdale Western takımı üçüncü oldu.

Şampiyonanın en iyi kalecisi Railway Union takımından Norton Riona oldu. Şampiyonanın gol kraliçesi Slavia Prague takımından Natalia Hajkova'ya ödülünü Gaziantep Polisgücü Kurul Üyesi Yaşar Ağdağ verdi. Şampiyonanın en iyi oyuncusu Gaziantep Polisgücü'nden Fatma Songül Gültekin oldu. Ödülünü Antalya Hokey İl Temsilcisi Hasan Dişkaya verdi.

"Şampiyon'a kupasını Başkan Yücel ve Gençlik Spor İl Müdürü Gürhan verdi"

Şampiyona' da üçüncü olan Clydesdale Western takımına madalyalarını Gaziantep Polisgücü Başkanı Mehmet Kaplan verdi. İkinci olan Slavia Prague takımına madalyalarını Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı verdi. Şampiyon olan Gaziantep Polisgücü'nün kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi. - ANTALYA

Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü
Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü
Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü
Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü
Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü
Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü - Son Dakika Spor


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