Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda İlk Gün - Son Dakika
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Spor

Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda İlk Gün

Galatasaray Zena, İzmir BŞB ve Dalton Koleji'nin ilk gün maç sonuçları açıklandı.

09.11.2024 00:46
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Su topu Kadınlar Challenger Kupası'nda mücadele eden Galatasaray Zena, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Dalton Koleji ilk gün maçlarına çıktı.

Romanya'nın Alba kentindeki G Grubu mücadelesine çıkan Galatasaray Zena, ilk maçında Portekiz'in Spor Lizboa Benfica ekibine 12-8 yenilirken, günün ikinci müsabakasında Romanya temsilcisi CSM Unirea Alba Iulia'yı 10-8 mağlup etti.

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki A Grubu maçlarına çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor, İngiltere'nin Manchester WPC takımını 12-6 yendi.

C Grubu'nda yer alan ve Çekya'da maçlarını yapan Dalton Koleji ise İngiltere temsilcisi Otter Swimming'e 13-10 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda İlk Gün - Son Dakika

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