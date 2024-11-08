Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Anadolu Üniversitesi- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
10 Kasım Pazar:
14.00 Kırşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Kırşehir)
Bu arada 8. haftadaki Ortahisar Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları 19 Aralık'ta yapılacak.
Son Dakika › Spor › Kadınlar Süper Lig 8. Haftaya Giriş Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?