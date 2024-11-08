Kadınlar Süper Lig 8. Haftaya Giriş Yapıyor

Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Anadolu Üniversitesi- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

10 Kasım Pazar:

14.00 Kırşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Kırşehir)

Bu arada 8. haftadaki Ortahisar Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları 19 Aralık'ta yapılacak.