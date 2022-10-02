Talinn Açık'ı Çek tenisçi Krejcikova kazandı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Talinn Açık'ta Çek Barbora Krejcikova, kupanın sahibi oldu.
Estonya'nın başkenti Talinn'de düzenlenen WTA 250 turnuvasının tekler finalinde, dünya 4 numarası Estonyalı Anett Kontaveit ile dünya sıralamasının 27. basamağında yer alan Krejcikova karşılaştı.
Krejcikova, 1 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin teklerde dördüncü WTA şampiyonluğuna ulaştı.
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