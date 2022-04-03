Kadınlar Voleybol 1. Ligi Play-off: Çukurova Belediyesi Spor Külübü: 3 Karşıyaka Spor Kulübü: 0 - Son Dakika

Sigorta Shop 1. Ligi Kadınlar Ligi'nde normal sezonu 3. bitiren Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, play-off yarı final maçlarını lider olarak geçti. Finalde ise Ankara ekibi İlbank ile birlikte Sultanlar Ligi'ne çıktı. İlk maçta güçlü rakibi İlbank'a mağlup olan, turuncu-mavililer, 2. karşılaşmada Adam Voleybol'u ve son maçta da Karşıyaka'yı yenince sezon başında koyduğu Sultanlar Ligi hedefine ulaştı.

Final müsabakalarında Adanalı voleybolseverler ve Adana Demirspor taraftarları takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı başından bu yana takımın yanında olan Çukurova Belediyesi Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin ile Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak da izledi.

Adana'yı temsil edecekler

Adana'yı Süper Lig'de temsil eden bir takımı daha olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nün yanı sıra, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor, Türkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Adana İdman Yurdu temsil ediyor. Ayrıca hentbol erkeklerde Seyhan Belediyesi, kadınlarda da Adasokağı takımı Hentbol Süper Ligi için Playoff oynayacak. - ADANA