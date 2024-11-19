Kadınlar Voleybol 2. Ligi\'nde Zirve Mücadelesi Bu Hafta

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Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde zirvenin düğümü bu hafta çözülecek. Ligin 2 namağlup takımı Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji ve Trendy Hotels Manavgat Belediyespor, pazar günü karşı karşıya gelecek.

Bu yıl yeni bir yapılanmayla Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji, yoluna namağlup devam ediyor. Muratpaşa, 10 takımın mücadele ettiği ligin 8. grubunda 7. haftanın ardından 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi, ligde 4 maçı 3-0, 2 maçı 3-1 ve 1 maçtan ise 3-2'lik skorla ayrıldı. Eczacıbaşı formasıyla oyunculuk kariyerini noktalayan Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, Büyükçekmece Voleybol Akademi'de başantrenörlük yapan Dinamo Ak-Bars takımıyla Rusya Kupası, U20 Rusya Kadınlar Kupası, Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşayan Innesa Korkmaz'ın çalıştırdığı takım, bu hafta zirvenin 21 puanla sahibi Trendy Hotels Manavgat Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Maç, 24 Kasım Pazar saat 16.00'da Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA