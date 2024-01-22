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Kadınlarda artistik cimnastik hazırlık kampı İstanbul'da başladı - Son Dakika
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Kadınlarda artistik cimnastik hazırlık kampı İstanbul'da başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen kadınlarda artistik cimnastik hazırlık kampı İstanbul'da başladı. Kamp, 30 Ocak Salı gününe kadar Sancaktepe Eğitim Merkezi'nde devam edecek. Uluslararası yarışmalara katılacak sporcuların belirlenmesi için kamp dahilinde iki seçme yarışması yapılacak. Kampta toplam 15 sporcu yer alacak.

Kadınlarda artistik cimnastik hazırlık kampı İstanbul\'da başladı
22.01.2024 - 22:35,
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Kadınlarda artistik cimnastik hazırlık kampı İstanbul'da başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp 30 Ocak Salı gününe kadar Sancaktepe Eğitim Merkezi'nde devam edecek.

Kamp dahilinde uluslararası yarışmalara katılacak sporcuların belirlenmesi için iki seçme yarışması yapılacak.

Kampta yer alan 15 sporcunun isimleri şu şekilde:

Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan, Atiye Berra Karademir, Derin Tanrıyaşükür, Ceren Biner, Zeynep Kurtuluş, İlayda Şahin, Beren Bay, İnci Kaleköylüoğlu, Mania Mohammadi, Naz Aktürk, Feyza Selen Gürener, Defne Uslu ve İrem Karabalık.

Kaynak: AA
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