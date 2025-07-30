Kadriye Berfin Aşık, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonu Oldu

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Kadriye Berfin Aşık'ı kutladı. 8 yıl boyunca özveri ile çalışan başarılı tenisçi, şampiyon olmanın gururunu yaşıyor.

Karşıyaka İlçe Spor Müdürlüğü Zübeyde Hanım Tenis Eğitim Merkezi'nde antrenörü Sermin Günaydınoğlu ile birlikte 8 yıl özveri ile çalışan Kadriye Berfin Aşık, milli takım seçmelerine katıldı. Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kadriye Berfin Aşık, tek kızlarda birinci olarak altın madalyayı aldı. Partneri Mehmet Ali Kahraman'la oynadığı çiftler yarışında da 6-0/6-0 skorla birinci olan başarılı tenisçiler zirveye adlarını yazdırdı.

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, şampiyon olan Kadriye Berfin Aşık, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Hamurcu, Antrenörü Sermin Günaydınoğlu ve Annesi Serpil Aşık ile birlikte kabul etti. Kaymakam Demir, Kadriye Berfin'i, hazırlanmasında emeği geçen spor müdürünü, antrenörünü ve ailesini kutladı. Kaymakam Demir Kadriye Berfin'in Avrupa'da birincilik kürsüsünde bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okuttuğu için gurur duyduğunu belirterek, "Kızımız sporun hiçbir engeli tanımadığını, azimle kararlılıkla çalışmanın sonucunda başarının kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Birincilik kürsüsünde bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuttuğu için gurur duyduk. Kadriye Berfin kızımız 'hayatın içinde ben de varım' dedi.

Avrupa şampiyonu Kadriye Berfin Aşık, "hayatın içinde ben de varım" diyerek, Karşıyaka Belediyesinde veya bir kurumda çalışmak istediğini söyledi. - İZMİR