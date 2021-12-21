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Kaf-Kaf, ya "tamam" ya "devam" diyecek - Son Dakika

Kaf-Kaf, ya "tamam" ya "devam" diyecek

21.12.2021 12:50
Kaf-Kaf, ya "tamam" ya "devam" diyecek

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Lig B Grubu son maçında yarın oynayacağı Stal Ostrow karşılaşmasının sonucuna göre Avrupa'daki mücadelesine ya "tamam" ya "devam" diyecek.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Lig B Grubu son maçında yarın oynayacağı Stal Ostrow karşılaşmasının sonucuna göre Avrupa'daki mücadelesine ya "tamam" ya "devam" diyecek.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında yarın Polonya ekibi Stal Ostrow'a konuk olacak. Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan yeşil-kırmızılı ekibin gruptan çıkamama ihtimali bulunuyor. Grupta 3. sıra da bulunan Kaf-Kaf, son sırada bulunan rakibini mağlup etmesi durumunda Play-In turuna katılma hakkı kazanacak. İlk maçta rakibini 80-77'lik skorla mağlup etmeyi başaran Karşıyaka, bu maçta 3 sayı veya daha farklı yenilgi alması halinde Avrupa'ya veda edecek. Öte yandan İzmir temsilcisi, 1 veya 2 farklı skorla rakibine kaybetmesi halinde 28 Aralık tarihinde Manresa - Hapoel karşılaşmasında Hapoel takımının galibiyetini bekleyecek.

Yarın oynanacak Stal Ostrow maçı öncesinde Karşıyaka'da sakatlıkları bulunan Semih Erden ve Michael Roll maç kadrosunda yer almıyor. James Blackmoon ve Burak Can Yıldızlı'nın durumları ise maç saatinde belli olacak. - İZMİR

Kaf-Kaf, ya tamam ya devam diyecek
Kaf-Kaf, ya tamam ya devam diyecek

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaf-Kaf, ya 'tamam' ya 'devam' diyecek - Son Dakika Spor


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