Kafa karışıklığında son nokta! Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.
Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarı, şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşıyor. Özellikle Florya ve Taksim'de coşku son noktaya çıkmış durumda.
Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraylıların arasında girip şampiyonluk kutladı. 'Şampiyon Galatasaray' bayrağı açan Fenerbahçeli taraftar, Sarı-Kırmızılı taraftarlar ile dans etti.
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