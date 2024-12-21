Kağıthane'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı

Kağıthane\'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası, FIFA standartlarında oluşturulan yapısıyla spor severlere hizmet vermeye başladı. Açılış törenine katılan yetkililer, tesisin gençler için önemli bir sosyal alan olacağını vurguladı.

21.12.2024 09:53  Güncelleme: 10:00
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KAĞITHANE Belediyesi tarafından Sporcuhane projesi kapsamında tamamen yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası'nın açılışı gerçekleştirildi. Çim sahası, yedek kulübeleri ve ışıklandırma üniteleriyle yeniden hayat bulan saha, vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgenin spor alanındaki önemli ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen tesis, sporseverlere çeşitli fırsatlar sunuyor.

FIFA standartlarına uygun olarak 96,30 x 51,40 metre ölçülerinde yenilenen sahada, 4 bin 950 metrekare yeni nesil 55 mm sentetik çim döşendi. Aynı zamanda 2 adet çift nizami futbol kalesi, 2 adet çift mini futbol kalesi ve 2 adet çift minyatür futbol kalesi monte edildi. Sahaya dayanıklı çelik karkas, kafes tel sistemi eklendi ve zemin drenajı yenilendi. Sporcuların akşam saatlerinde güvenle faydalanabilmesi için profesyonel bir aydınlatma sistemi kuruldu. Yürüyüş, dinlenme ve sosyal alanlar da eklenerek çok amaçlı bir alan oluşturuldu.

Talatpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit, Kağıthane İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, çok sayıda muhtar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, iş insanı ve vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından genç sporcular, Öztekin'e plaket ve çiçek takdim etti. Devamında konfeti eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Son olarak Öztekin penaltı atışları yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

ERTEN: KAĞITHANE'DE LİSANSLI SPORCU SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Tüm vatandaşların sahadan faydalanabileceğini dile getiren Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, "Güzel bir futbol sahası kazandırdık. Kağıthane'de olmak farklı, burada çok sayıda sahamız var. Bu sahalar sadece Kağıthane'yi değil, tüm İstanbul'a hizmet ediyor. Sentetik çim yapılması kullanım açısından son derece elverişli. Ben Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'i tebrik ediyorum, bu tür hizmetler önemli. Tesisin lokasyonu da çok iyi. Sahayı kulüplerimiz kullanacaklar ama tüm vatandaşlarımız buradan faydalanabilir. Sadece futbol oynamak için değil, yürüyüş için yaz ve kış mevsimlerinde kullanılabilir. Kağıthane, İstanbul'un tam merkezinde ve geçmişten bugüne önemli süreçleri yerine getiriyor. Sporcu sayısını çoğaltma konusunda İstanbul Valisi Davut Gül'ün koordinasyonluğunda her okula birer spor kulübü kuruldu. Böylece Kağıthane'de lisanslı sporcu sayısı 10 bini geçti, bu da güzel bir sayı" dedi.

ÖZTEKİN: 8 TANE ÇİM SAHAYI HAYATA GEÇİRDİK

Sahayı gençlere armağan ettiğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu futbol sahası önemli çünkü Kağıthane'de çocukların ve gençlerin okul zamanı dışında ortak noktalarda buluşabileceği, güzel etkinliklerde bir araya gelebileceği ve takım halinde oynayabilecekleri bir oyunu sergilemiş olacaklar. Kağıthane'de çok fazla düz arazi yok, her tarafın yokuş olduğu yerde 8 tane çim sahayı hayata geçirmiş olduk. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne kadar bütün sahaları birbir yeniledik. Baştan saha yapmak kolay, yenilemek çok daha zor çünkü şu an ki sahanın her tarafı sökülmüş oldu. Dranej sistemleri ve üzerine kaplaması tekrar yapıldı. Sonrasında suni çim ve etrafındaki güvenli tel örgülerle birlikte soyunma odaları yenilendi. Sadece yan tarafta bulunan binayı yenilemek için maliyetimiz 1 milyon liradan fazla. Buradaki sahanın maliyeti ise çok daha yüksek. Bu sahaları yenilerken Spor Bakanlığımıza teşekkür etmemiz lazım. Hem onlardan destek alarak hem de belediyemizin bütçesini daha idareli kullanarak böyle güzel sahaları gençlerimize armağan ediyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kağıthane'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı - Son Dakika

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