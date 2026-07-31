Kağıtspor’dan bir haftada 10 Türkiye şampiyonluğu - Son Dakika
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Kağıtspor’dan bir haftada 10 Türkiye şampiyonluğu

Kağıtspor’dan bir haftada 10 Türkiye şampiyonluğu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, bir haftada 10 Türkiye şampiyonluğu, 2 takım şampiyonluğu, çok sayıda kürsü derecesi ve 1 dünya şampiyonası vizesi elde ederek ulusal organizasyonlara damga vurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, bir haftada 10 Türkiye şampiyonluğu, 2 takım şampiyonluğu, çok sayıda kürsü derecesi ve 1 dünya şampiyonası vizesi elde ederek ulusal organizasyonlara damga vurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destek, birbirinden önemli derecelerle bir kez daha karşılığını buldu. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 Sezonu'nun 5. etabı kapsamında Ordu'da 918. Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri düzenlendi. Kağıtsporlu Hasan Çakır, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Judoda 3 Türkiye şampiyonluğu

Kağıtspor'un ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan branşlarından judoda da bu hafta başarılar devam etti. Tokat'ta gerçekleştirilen Judo Süper Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtsporlu judocular büyük başarı elde etti. Mustafa Yaman İncedayı (50 kg), Kadir Musab Tabak (55 kg) ve Murat Yiğit Efe (27 kg) Türkiye şampiyonu olurken, Muhammet Efe Karagöz (38 kg) ile Ayşenur Toraman (40 kg) Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Motokrosta zirve yine kağıtspor'un

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak yarışlarında Kağıtspor sporcuları önemli dereceler elde etti. Batuhan Demiryol MX Genel Klasman'da, Yusuf Ali Kolay ise MX50 kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarken, Alparslan Kelsoy MX65 kategorisinde ikinci oldu.

Paten pistinde madalya yağmuru

Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası 2. Etap Yarışlarına 19 sporcuyla katılan Kağıtspor, tüm sporcularını finale taşımayı başardı. Organizasyonda birçok kategoride altın, gümüş ve bronz madalya kazanan mavi-beyazlı sporcular, kulübün bu branştaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Öztürk, dünya şampiyonası vizesi aldı

Samsun'da gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda ise Kağıtspor, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak Genel Klasman Türkiye ikincisi oldu. Gençler 66 kilogramda Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Gülen Irmak Öztürk ise dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Minik güreşçiler takım şampiyonluğu yaşadı

Ankara'da 72 ilden 311 takım ve 4 bin 867 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2. Büyük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtspor, takım sıralamasında U9 ve U11 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. U12 kategorisini üçüncü sırada tamamlayan Kağıtspor, diğer yaş gruplarında da elde ettiği derecelerle organizasyonun en başarılı kulüpleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kağıtspor’dan bir haftada 10 Türkiye şampiyonluğu - Son Dakika

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