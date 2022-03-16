Kağıtspor Ordu'dan 11 madalyayla döndü - Son Dakika
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Kağıtspor Ordu'dan 11 madalyayla döndü

16.03.2022 10:35
Kağıtspor Ordu'dan 11 madalyayla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da 61 ilden yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Gençler Türkiye Judo Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da 61 ilden yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Gençler Türkiye Judo Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Turnuvada mücadele eden başarılı judoculardan 48 kilogramda Merve Azak, 57 kilogramda Ayşenur Budak, 60 kilogramda Enes Çakan, 66 kilogramda Emre Karaduman ve 73 kilogramda Muhammed Yazıcı altın madalya kazanarak kürsünün en tepesinde yer aldı. Şampiyonada 48 kilogramda Çağla Serdar ve 73 kilogramda Emir Selim Arı gümüş madalyanın sahibi olurken; 52 kilogramda Buketnur Karabulut, 60 kilogramda Uluer Göç, 90 kilogramda Atilla Dinç ve +100 kilogramda Tunahan Tutar bronz madalya kazandı. Büyükşehir Kağıtspor bu madalyalar ile 5 altın, 2 gümüş 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile şampiyonayı kulüpler bazında zirvede tamamladı. - KOCAELİ

Kağıtspor Ordu'dan 11 madalyayla döndü

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Kağıtspor, Kocaeli, Judo, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kağıtspor Ordu'dan 11 madalyayla döndü - Son Dakika
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