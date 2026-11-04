Kağıtspor sporcuları uluslararası şampiyonalarda 10 madalya kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları, güreş, tekvando, boks ve judo branşlarında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 10 madalya elde etti.

Kağıtsporlu sporcular, farklı ülkelerde ve Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak kulüplerini temsil etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 16-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Minikler Serbest Güreş Turnuvası'nda 12 ülkeden 350 sporcu mücadele etti. Turnuvada 44 kiloda Ömeralp Yıldız ve 52 kiloda Taha Yasin Dursun gümüş, 34 kiloda Muhammet Emin Kocagöz, 41 kiloda Miraç Çolak ve 75 kiloda Yusuf Esen bronz madalya kazandı. Kağıtsporlu güreşçiler organizasyonu 5 madalyayla tamamladı.

Milli tekvandocu Zehra Begüm Kavukçuoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen International Open Championship'te +73 kiloda bronz madalya elde etti.

Boks branşında mücadele eden Aras Bilal Doğru ise 17-25 Ekim tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilen U-15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. 30 ülkeden 400 sporcunun katıldığı organizasyonda Doğru, kürsüye çıkmayı başardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dhabi Grand Slam'de Kağıtspor'un milli judocularından Merve Azak 48 kiloda gümüş, Sıla Ersin ise bronz madalya kazandı. 59 ülkeden 374 sporcunun katıldığı organizasyon, Kağıtsporlu judocuların iki madalyasıyla sonuçlandı.

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden Erman Gürgen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Gürgen, 36 ülkeden 275 sporcunun katıldığı şampiyonada Ukraynalı Stanislav Korchemliuk, Alman Sebastian Kaun ve Moldovalı Ciprian Gribinet'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsrailli Itay Bibitko'ya mağlup olan milli judocu, bronz madalya maçında İspanyol Stanislav Rybin'i yenerek kürsüye çıktı.

Kağıtsporlu sporcular, söz konusu organizasyonlarda kazandıkları toplam 10 madalyayla kulüplerine başarı kazandırdı.