Kağıtspor sporcuları uluslararası şampiyonalarda 10 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kağıtspor sporcuları uluslararası şampiyonalarda 10 madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıtspor sporcuları uluslararası şampiyonalarda 10 madalya kazandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları, güreş, tekvando, boks ve judoda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. Sporcular farklı ülkelerde ve Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda kulüplerini temsil etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları, güreş, tekvando, boks ve judo branşlarında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 10 madalya elde etti.

Kağıtsporlu sporcular, farklı ülkelerde ve Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak kulüplerini temsil etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 16-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Minikler Serbest Güreş Turnuvası'nda 12 ülkeden 350 sporcu mücadele etti. Turnuvada 44 kiloda Ömeralp Yıldız ve 52 kiloda Taha Yasin Dursun gümüş, 34 kiloda Muhammet Emin Kocagöz, 41 kiloda Miraç Çolak ve 75 kiloda Yusuf Esen bronz madalya kazandı. Kağıtsporlu güreşçiler organizasyonu 5 madalyayla tamamladı.

Milli tekvandocu Zehra Begüm Kavukçuoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen International Open Championship'te +73 kiloda bronz madalya elde etti.

Boks branşında mücadele eden Aras Bilal Doğru ise 17-25 Ekim tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilen U-15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. 30 ülkeden 400 sporcunun katıldığı organizasyonda Doğru, kürsüye çıkmayı başardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dhabi Grand Slam'de Kağıtspor'un milli judocularından Merve Azak 48 kiloda gümüş, Sıla Ersin ise bronz madalya kazandı. 59 ülkeden 374 sporcunun katıldığı organizasyon, Kağıtsporlu judocuların iki madalyasıyla sonuçlandı.

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden Erman Gürgen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Gürgen, 36 ülkeden 275 sporcunun katıldığı şampiyonada Ukraynalı Stanislav Korchemliuk, Alman Sebastian Kaun ve Moldovalı Ciprian Gribinet'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsrailli Itay Bibitko'ya mağlup olan milli judocu, bronz madalya maçında İspanyol Stanislav Rybin'i yenerek kürsüye çıktı.

Kağıtsporlu sporcular, söz konusu organizasyonlarda kazandıkları toplam 10 madalyayla kulüplerine başarı kazandırdı.

Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir BelediyesiKağıtsporTürkiyeGümüşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:37:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Kağıtspor sporcuları uluslararası şampiyonalarda 10 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android