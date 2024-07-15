Kahramankazan Belediyespor Kulübü Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Kahramankazan Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Isparta'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye genelindeki kulüpler arasında mücadele eden takım, Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kahramankazan Belediyespor'un sporcuları, bireysel mücadelelerde de önemli başarılar elde etti. Kulüp sporcusu Cihan Yılmaz, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Onur Özkan Akkuş ise üçüncülük elde ederek bronz madalyayı takımına kazandırdı.

"Gelecek turnuvalarda da daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum"

Başarılarıyla Kahramankazan halkını gururlandıran sporcular, şampiyonanın ardından Kahramankazan Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Selim Çırpanoğlu tarafından tebrik edildi. Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı'nın bu önemli başarısından dolayı gurur duyuyorum. Sporcularımız emekleri ve yetenekleriyle elde ettikleri bu başarıyla, Kahramankazan'ı sporda en iyi şekilde temsil ettiler. Gelecek turnuvalarda da daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Takım olarak başarılarının devamını diliyor, emek veren herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü olarak sadece Halter dalında değil futbol, voleybol, güreş ve bocce gibi kulübün faaliyet gösterdiği dallarda da başarı elde edeceklerini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan'ın isminin "Sporun Kalbi" olarak hatırlanmaya devam edeceğini belirtti. - ANKARA