Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı\'nın İlk Etabı Tamamlandı

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle organize edilen yarışın ilk gününde, 31 ülkeden 175 sporcu, Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) Ali Kayası etabında pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdal Adalar, startın ardından yaptığı açıklamada, kent adına önemli bir spor organizasyonunun üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yarışın ilk etabında İtalya'dan Kyrylo Tsarenko birinci, yine aynı ülkeden Abner Santiago Umba Lopez ikinci, Malezya'dan Adne Willemjan Van Angelen ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek şehir etabının ardından 6 Ağustos'ta Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi-Başkonuş etabıyla devam edecek. Yarış, 7 Ağustos'ta yapılacak Yeşilgöz-KAFUM etabıyla sona erecek