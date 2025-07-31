Kahramanmaraş\'ın Şampiyonları: Altın Madalya Sevinci

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı, memleketleri Kahramanmaraş'ta çiçekle karşılandı.

Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Skeet Genç Erkekler bireysel kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Kaya, trio disiplininde takım arkadaşı Ali Can Arabacı ile Kahramanmaraş'a döndü.

Milli sporcular için Kahramanmaraş Havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Alaattin Oduncu ve sporcular, Avrupa şampiyonlarına çiçek takdim ederek, tebrik etti.