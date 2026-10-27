Kahramanmaraş İstiklalspor 4. tur biletini İnegöl\'de 4-1\'lik galibiyetle aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı İnegöl Kafkasspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, 22. dakikada Tümer Oruç ve 33. dakikada İbrahim Halil Talay'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlılar, 49. dakikada Mert Miraç Altıntaş'ın penaltı golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi İnegöl Kafkasspor 87. dakikada Mansur Aykut Demirci ile farkı 2'ye indirse de Kahramanmaraş İstiklalspor, 90+1. dakikada Berk Taşkın'ın attığı golle sahadan 4-1 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.