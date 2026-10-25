Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey\'e 3-1 yenilince Mahir ile yollarını ayırdı

Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey'e 3-1 yenilince Mahir ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenilen Kahramanmaraş İstiklalspor'da teknik direktör Ömer Faruk Mahir ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Mahir, veda mesajında yönetime, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.
Kahramanmaraş İstiklalspor'da, Karacabey Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Kahramanmaraş İstiklalspor'da teknik heyet değişikliğine gidildi.
Kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından görevinden ayrılan Mahir, yayımladığı veda mesajında yönetime, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "İstiklalspor'un başarısı ve şehrimizin huzuru için görevimi karşılıklı helalleşerek devrediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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