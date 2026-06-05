Trap-Skeet-Paratrap Ulusal Federasyon Kupası yarışmaları, Kahramanmaraş'ta başladı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Sadi Dertli Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışmalarda 5'i para atıcı 146 sporcu ter dökecek.
Sporcuların 5 kategoride en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edeceği organizasyon, 7 Haziran'da ödül töreniyle tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Kahramanmaraş'ta Atıcılık Yarışmaları Başladı - Son Dakika
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