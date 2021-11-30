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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması

30.11.2021 11:49

Son dakika spor haberi: - Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması 153 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporculara ödüller verildi Kahramanmaraş'ta 28 Kasım Bayrak Olayı anısına, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması düzenlendi.

- Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması

153 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporculara ödüller verildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 28 Kasım Bayrak Olayı anısına, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması düzenlendi.

Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen yarışma, Batıpark Spor Salonu'nda gerçekleşti. Yarışmaya 153 sporcu katıldı. Yarışmalarda sporcular hedefe 7 seri ok atışı gerçekleştirdi. 12 kategoride yapılan yarışlarda her kademeden ilk üç dereceye girenlere ödül verildi.

Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Seyfi Pınarbaşı, amaçlarının Türk okçuluğunu gençlere aşılamak olduğunu söyledi. Pınarbaşı, "Burada yapmaya çalıştığımız etkinlik ile devrim niteliğindeki istiklal mücadelemizi ve o mücadelede yaşananları gençlerimize aşılamak. Kadim tarihimizde de var olan Türk okçuluğunu da gençlerimize aşılıyoruz" dedi.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması

Kahramanmaraş, Kasım, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması - Son Dakika Spor


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