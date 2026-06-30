Kahramanmaraş'ta Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yaz Spor Okulları Açıldı

Kahramanmaraş\'ta Yaz Spor Okulları Açıldı
30.06.2026 16:27
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Bakanlık tarafından başlatılan projeyle 5-18 yaş çocuklar, 29 branşta ücretsiz spor eğitimi alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Spor Okulları" ve "Engelsiz Spor Okulları" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları açıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından başlatılan program kapsamında, kent genelinde 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere ücretsiz spor eğitimi verilecek.

Kahramanmaraş genelinde modern spor tesislerinde gerçekleştirilecek eğitimlerde alanında uzman antrenörler görev alacak. Toplam 29 farklı branşta faaliyet gösterecek 93 yaz spor okulunda çocuklar ve gençler ücretsiz olarak spor yapma imkanı bulacak.

Programla çocukların düzenli spor alışkanlığı kazanması, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, refleks, odaklanma ve stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Engelsiz Spor Okulları" kapsamında ise engelli bireylerin spora erişiminin artırılması amaçlanıyor. Eğitimlere katılan ve yetenekleriyle öne çıkan engelli sporcular, uzman antrenörler tarafından takip edilerek kulüp sporculuğuna kazandırılacak.

Açılış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaz spor okullarının çocukların hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesine hem de geleceğin başarılı sporcularının keşfedilmesine katkı sağlayacağını belirterek, aileleri çocuklarını ücretsiz spor eğitimlerine yönlendirmeye davet etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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