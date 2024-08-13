Kahramanmaraşlı sporcu Yusuf Dikeç'e destek - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı sporcu Yusuf Dikeç'e destek

Kahramanmaraşlı sporcu Yusuf Dikeç\'e destek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç'e Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tam destek verildi.

13.08.2024 17:46  Güncelleme: 17:54
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış sırasındaki tarzıyla tüm dünyada adından söz ettiren milli sporcu Yusuf Dikeç'e şehri Kahramanmaraş'tan tam destek geldi. Büyükşehir belediyesi, gurur verici başarısından dolayı şehrin dört bir yanını Dikeç'in efsane pozunun yer aldığı afişlerle donattı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Türkiye adına katılan Kahramanmaraşlı 5 sporcudan biri olan Yusuf Dikeç, kazandığı başarı ve özellikle atış sırasındaki pozuyla tüm dünyada gündem oldu. 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e şehri Kahramanmaraş'tan da tam destek geldi. Büyükşehir Belediyesi, gurur verici başarısı için şehrin dört bir yanını Dikeç'in efsane pozunun yer aldığı afişlerle donattı. Billboardlarda Yusuf Dikeç'in efsaneleşen pozunun yer aldığı afişleri gören vatandaşlar da anlamlı çalışması ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kahramanmaraşlı sporcu Yusuf Dikeç'e destek - Son Dakika

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