Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada - Son Dakika
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Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada

Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada
21.07.2026 20:39
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Manchester City, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın ofisinde kullandığı çok sayıda eşyayı açık artırmayla satışa sundu. El yazısı notlardan kahve fincanlarına, tütsülerden seramik kaplumbağalara kadar pek çok parça koleksiyonda yer aldı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın kulüpteki görev süresi boyunca kullandığı çalışma odasındaki kişisel eşyaları açık artırmayla satışa sundu.

ÖZEL KOLEKSİYONDA DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER

Açık artırma listesinde yer alan en ilgi çekici parçalar arasında Pep Guardiola’nın kahve fincanı takımı ve tütsü koleksiyonu yer alıyor. Bunun yanı sıra tecrübeli teknik adamın masasında bulunan iki seramik kaplumbağa ile boyanmış bir yıldızdan oluşan biblo seti de satışa çıkarılan ürünler arasında. Etkinliğin öne çıkan bir diğer parçası ise yıldız futbolcu Erling Haaland’ın Premier Lig'deki 100. golüne özel olarak imzaladığı futbol topu oldu. Guardiola’nın kazandığı kupalarla çekilmiş fotoğrafları ve kulüpteki unutulmaz anlarına ait çerçeveli görseller de açık artırma kapsamına dahil edildi.

Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada

TEKLİFLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Manchester City, futbolseverlerin eşyaları daha detaylı inceleyebilmesi adına Guardiola’nın ofisine ait 360 derecelik sanal bir görüntü yayımladı. Taraftarlar ve koleksiyoncular, özel bir platform üzerinden açık artırmaya katılarak teklif verebiliyor.

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Son Dakika Spor Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahve fincanları, tütsü, seramik kaplumbağalar... Ünlü ismin eşyaları açık artırmada - Son Dakika
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